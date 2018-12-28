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СМИ назвали главных претендентов на пост тренера Милана

СМИ назвали главных претендентов на пост тренера Милана
10:09 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Дженнаро Гаттузо будет уволен с поста наставника в ближайшее время.

Дженнаро Гаттузо потерял доверие боссов "Милана". Под руководством Рино россонери не могут выиграть уже четыре матча подряд. В предыдущем туре один из самых титулованных клубов Европы не смог обыграть откровенного аутсайдера "Фрозиноне". Неудивительно, что итальянские СМИ активно ищут замену для легендарного хавбека

Calciomercato, например, называет две фамилии - Арсен Венгер и Леонарду Жардим. Первым покинул "Арсенал" летом, однако, несмотря на почтенный возраст, не собирается завершать тренерскую карьеру. Второй в текущем сезоне не смог в очередной раз перестроить "Монако" после распродажи лидеров. С другой стороны, Жардим выигрывал французскую Лигу 1, уже когда в ПСЖ зашли катарские деньги, и доходил до полуфинала Лиги Чемпионов.

Милан уволит Гаттузо после матча со СПАЛом

По данным издания, именно эти два специалиста рассматриваются в качестве замены, если Гаттузо провалит следующий матч против СПАЛа, запланированный на субботу, 29 декабря.

Добавим, что Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре прошлого года. Под его руководством красно-черные финишировали на шестом месте в Серии А. Сейчас "Милан" снова шестой, при этом успел вылететь из Лиги Европы после группового этапа.

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Арсен Венгер, ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Леонарду Жардим.
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