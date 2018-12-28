Саутгемптон - Вест Хэм: обзор невероятного матча АПЛ (Видео)

Вест Хэм Андрея Ярмоленко продолжает штамповать победы в АПЛ. В 19-ом туре "молотобойцы" обыграли Саутгемптон благодаря дублю Фелипе Андерсона.
Смотрите видеообзор матча Саутгемптон - Вест Хэм:
Саутгемптон - Вест Хэм 1:2
Голы: Огбонна, 50 (автогол) — Андерсон 53, 59
Саутгемптон: Маккарти — Беднарек, Вестергор, Йосида (Остин, 80) — Валери, Ромеу, Лемина (Эльюнусси, 87), Таргетт — Армстронг, Редмонд — Ингз (Лонг, 62)
Вест Хэм: Фабиански — Антонио, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Обьянг — Диангана (Кэрролл, 55), Снодграсс (Масуаку, 90+2), Андерсон — Перес (Нобл, 78).