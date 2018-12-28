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Саутгемптон - Вест Хэм: обзор невероятного матча АПЛ (Видео)

Саутгемптон - Вест Хэм: обзор невероятного матча АПЛ (Видео)
10:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В последнем матче 19 тура АПЛ Вест Хэм совершил камбэк по ходу встречи с Саутгемптоном.

Вест Хэм Андрея Ярмоленко продолжает штамповать победы в АПЛ. В 19-ом туре "молотобойцы" обыграли Саутгемптон благодаря дублю Фелипе Андерсона.

Смотрите видеообзор матча Саутгемптон - Вест Хэм:

Саутгемптон - Вест Хэм 1:2

Голы: Огбонна, 50 (автогол) — Андерсон 53, 59

Саутгемптон: Маккарти — Беднарек, Вестергор, Йосида (Остин, 80) — Валери, Ромеу, Лемина (Эльюнусси, 87), Таргетт — Армстронг, Редмонд — Ингз (Лонг, 62)

Вест Хэм: Фабиански — Антонио, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Обьянг — Диангана (Кэрролл, 55), Снодграсс (Масуаку, 90+2), Андерсон — Перес (Нобл, 78).

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, ФК Саутгемптон, АПЛ, Новости футбола.
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