"В конце сезона": Азар сделал важное заявление о свой карьере

Новости спорта: Лидер Челси Эден Азар останется в клубе, как минимум до лета.

Полузащитник Челси Эден Азар намерен решать вопросы контракта с Челси в конце сезона.

«Чтобы быть честным по отношению к команде, сейчас я сосредоточен на игре. Остальное в конце сезона», — цитирует игрока Sky Sports.

Действующее соглашение с бельгийцем рассчитано до лета 2020 года, вокруг него уже давно ходят различные слухи.

Главным претендентом на 27-летнего футболиста считается Реал, который по последней информации хочет обменять его на Иско и Ковачича.

Недавно Азар забил свой 100-й гол за Челси, оформив дубль в матче против Уотфорда.