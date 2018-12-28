Вратарь Реала Навас может продолжить карьеру в АПЛ

Новости спорта: Лондонский "Арсенал" намерен купить вратаря "Реала".

«Арсенал» всерьез заинтересовался костариканским голкипером Кейлором Навасом.

Как сообщает Calciomercato, лондонский клуб готов заплатить «Реалу» 16 млн евро на игрока. Этот трансфер «канониры» планируют осуществить уже в январе.

Напомним, Навас проигрывает конкуренцию за позицию стартового голкипера «Реала» Тибо Курту, которого мадридский клуб купил летом за 35 млн евро.

Навас выступает за «Реал» с 2014 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также трижды — победителем Лиги чемпионов.