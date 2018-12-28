Вратарь Реала Навас может продолжить карьеру в АПЛ

«Арсенал» всерьез заинтересовался костариканским голкипером Кейлором Навасом.
Как сообщает Calciomercato, лондонский клуб готов заплатить «Реалу» 16 млн евро на игрока. Этот трансфер «канониры» планируют осуществить уже в январе.
Напомним, Навас проигрывает конкуренцию за позицию стартового голкипера «Реала» Тибо Курту, которого мадридский клуб купил летом за 35 млн евро.
Навас выступает за «Реал» с 2014 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также трижды — победителем Лиги чемпионов.