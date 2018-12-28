Скачать
Пятница, 28.12.2018
Джокович обошел Модрича в борьбе за звание лучшего спортсмена года
Джокович обошел Модрича в борьбе за звание лучшего спортсмена года
Руслан Ротань стал главным тренером молодежной сборной Украины
Руслан Ротань стал главным тренером молодежной сборной Украины
Усик и Ломаченко претендуют на звание Боксер года по версии The Ring
Усик и Ломаченко претендуют на звание Боксер года по версии The Ring
Ломаченко - лучший боксер мира по версии BoxingTalk, Усик - третий
Ломаченко - лучший боксер мира по версии BoxingTalk, Усик - третий

Вратарь Реала Навас может продолжить карьеру в АПЛ

Вратарь Реала Навас может продолжить карьеру в АПЛ
12:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Лондонский "Арсенал" намерен купить вратаря "Реала".

«Арсенал» всерьез заинтересовался костариканским голкипером Кейлором Навасом.

Как сообщает Calciomercato, лондонский клуб готов заплатить «Реалу» 16 млн евро на игрока. Этот трансфер «канониры» планируют осуществить уже в январе.

Напомним, Навас проигрывает конкуренцию за позицию стартового голкипера «Реала» Тибо Курту, которого мадридский клуб купил летом за 35 млн евро.

Навас выступает за «Реал» с 2014 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также трижды — победителем Лиги чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Реал, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Кейлор Навас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Где смотреть Рождественскую гонку-2018
02 Сестры Музычук входят в тройку лидеров на чемпионате мира по быстрым шахматам
03 Усик может провести бой в андеркарте следующего поединка Джошуа
04 Блохин получил должность в ФФУ
05 Месси: Знал, что у меня нет шансов выиграть Золотой мяч в этом году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь