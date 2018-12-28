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Модрич отклонил первое предложение Реала о продлении контракта

Модрич отклонил первое предложение Реала о продлении контракта
14:15 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Реал пока не может договориться с обладателем "Золотого мяча-2018" Лукой Модричем о продлении контракта.

Лидер Реала Лука Модрич не спешит подписывать новое соглашение с клубом. "Королевский клуб" предложил хорвату новый контракт, но обладатель "Золотого мяча-2018" не принял такое предложение, сообщает AS со ссылкой на Telemadrid.

Полузащитника не устроили условия, предложенные Реалом. В случае недостижения согласия Модрич все еще может перейти в Интер, который активно интересовался игроком летом. Миланцы предлагают хорвату 10 млн евро за сезон.

Действующий контракт Модрича с Реалом действует до лета 2020 года. Недавно хавбек заявлял о желании завершить карьеру в Мадриде.

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ФК Реал, Лука Модрич, Футбол, Новости футбола.
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