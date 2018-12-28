Клопп назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Новости спорта: Главный тренер Ливерпуля считает, что у туринцев отличные шансы в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов.

Юрген Клопп поделился мнением касательно того, почему он считает подопечных Аллегри фаворитами в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Бавария — это очень сильный соперник, но, на мой взгляд, самой подготовленной командой является Ювентус. И это не только из-за присудствия Роналду. Игроки Ювентуса очень опытные. Для некоторых из них это может стать последним шансом на победу. Они сделают все, чтобы этого достичь. К счастью, мне до февраля не нужно думать об этом турнире", — цитирует Клопа La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Ливерпуль проведет последний матч в году дома, поединком против лондонского Арсенала.

В розыгрыше 1\8 Лиги чемпионов команда Клоппа сыграет с Баварией, а Ювентус — с Атлетико Мадрид.