Лука Модрич продолжает собирать индивидуальные награды

Новости спорта: Хорватский футболист Лука Модрич признан лучшим балканским спортсменом 2018 года.

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич был признан лучшим балканским спортсменом 2018 года по версии Новостного агентства Болгарии.

На втором месте оказался чемпион US Open Новак Джокович, третьей стала победительница "Ролан Гаррос" Симона Халеп. В опросе участвовали представители новостных агентств Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Греции, Македонии, Черногории, Румынии, Сербии, а также Турции.

Добавим, что Модрич стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2018 года. Этот "Золотой мяч" стал первым в карьере хорватского футболиста.