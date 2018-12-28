Олимпик попрощался с двумя игроками

Новости спорта: Олимпик расстался с защитниками Антоном Кравченко и Евгением Зубейко.

Соглашения с 27-летним и 29-летним футболистами соответственно были расторгнуты по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

Кравченко в текущем сезоне сыграл 15 матчей (1202 минуты) во всех турнирах и забил 1 гол, на счету Зубейко — 18 матчей (1545 минут).

Оба игрока перешли в донецкую команду прошлым летом, причем для Кравченко это было возвращение после полугода в турецком Карабюкспоре.

Олимпик, занимающий 9-е место в Премьер-лиге, выйдет из отпуска 10 января и проведет два учебно-тренировочных сбора в Турции.