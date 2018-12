Насри будет получать больше 300 тысяч фунтов в Вест Хэме

"Вест Хэм" предложил полузащитнику Самиру Насри полугодичный контракт стоимостью 80 тысяч фунтов стерлингов в неделю, сообщает Daily Mirror.

Владельцы "молотобойцев" поддержали главного тренера команды Мануэля Пеллегрини, предложив 31-летнему французскому игроку выгодную сделку до конца сезона.

Это означает, что тренер и игрок снова будут работать вместе после того, как оба завоевали титул АПЛ в "Манчестер Сити" четыре года назад.

Samir Nasri’s move to West Ham is pretty much a done deal. It should be completed so he can play from the start of January.

The players and staff have been really impressed with him. [@ExWHUemployee] #WHUFC #COYI pic.twitter.com/ud1VsaRqZ6

