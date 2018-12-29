Эвертон следил за украинским вратарем Луниным

Новости спорта: Проблемы с разрешением на работу вынудили Эвертон отказаться от борьбы за Андрея Лунина.

"В прошлом году я запросил некоторую информацию о голкипере, который уже тогда являлся очень большим талантом", — сказал Брандс.

"Тем не менее, в итоге мы не смогли бы получить для него разрешение на работу и отказались от трансфера. Сейчас он является игроком мадридского Реала".

Как утверждает издание Liverpool Echo, которое и брало интервью у Брандса, речь идет об украинском вратаре Андрее Лунине, который прошедшим летом перешел в мадридский Реал из Зари.

На данный момент Андрей на правах аренды выступает за Леганес, хотя ходят слухи, что "бланкос" могут вернуть его уже в январе.