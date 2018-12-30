Скачать
Воскресенье, 30.12.2018
Усик - лучший боксер мира по версии The Ring, Ломаченко-старший - лучший тренер
Усик - лучший боксер мира
Ливерпуль - Арсенал: обзор центрального матча 20-го тура АПЛ (Видео)
Ливерпуль - Арсенал: обзор центрального матча 20-го тура АПЛ (Видео)
Рождественская гонка: итоги и результаты украинцев Джимы и Примы
Рождественская гонка: итоги и результаты украинцев Джимы и Примы
Свитолина рассказала о своих кумирах
Свитолина рассказала о своих кумирах

Форварда Челси хотят видеть в Бундеслиге: Бавария готовит £13 млн

Форварда Челси хотят видеть в Бундеслиге: Бавария готовит £13 млн
05:30 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Бавария предложит Челси 13 млн фунтов за 18-летнего английского форварда.

Мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и некоторые другие клубы Бундеслиги проявляют интерес к форварду лондонского «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

По информации иcточника, мюнхенский клуб в январе сделает лондонцам трансферное предложение по 18-летнему английскому футболисту в размере £ 13 млн (около € 14,4 млн). Отмечается, что в случае если «Челси» решит продать Каллума, в переговорах по его трансферу англичане будут настаивать на возможности обратного выкупа игрока.

Реал подпишет форварда Манчестер Сити

Хадсон-Одои является воспитанником «Челси», в составе клуба дебютировал в 2017 году. В этом сезоне английской Премьер-лиги форвард принял участие только в одном матче. На счету Каллума матчи в составе юниорских сборных Англии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бундеслига, Бавария, АПЛ, Челси, Боруссия, Каллум Хадсон-Одои.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ливерпуль - Арсенал: обзор центрального матча 20-го тура АПЛ (Видео)
02 Рождественская гонка: итоги и результаты украинцев Джимы и Примы
03 Владимир Кличко рассказал, как начинал с боксом в советское время
04 Усик объяснил, почему не выражается на украинском и пообещал исправиться
05 Обзор фиаско Тоттенхэма в 20-м туре АПЛ против Вулверхэмптона (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь