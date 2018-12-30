Форварда Челси хотят видеть в Бундеслиге: Бавария готовит £13 млн

Новости спорта: Бавария предложит Челси 13 млн фунтов за 18-летнего английского форварда.

Мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и некоторые другие клубы Бундеслиги проявляют интерес к форварду лондонского «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

По информации иcточника, мюнхенский клуб в январе сделает лондонцам трансферное предложение по 18-летнему английскому футболисту в размере £ 13 млн (около € 14,4 млн). Отмечается, что в случае если «Челси» решит продать Каллума, в переговорах по его трансферу англичане будут настаивать на возможности обратного выкупа игрока.

Хадсон-Одои является воспитанником «Челси», в составе клуба дебютировал в 2017 году. В этом сезоне английской Премьер-лиги форвард принял участие только в одном матче. На счету Каллума матчи в составе юниорских сборных Англии.