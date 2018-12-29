Экс-тренер сборной U21 близок к ФК Рига

Новости спорта: Экс-тренер молодежки может заменить другого украинца, выигравшего Кубок Латвии.

Украинский тренер Александр Головко может стать во главе Риги, сообщает Dynamomania.

Латвийский клуб возглавляет украинский тренер Виктор Скрипник, который покинет клуб зимой. Рижане ищут нового наставника и одним из кандидатов может стать Головко.

Скрипник возглавил Ригу в 2018 году и сумел выиграть с клубом чемпионство и Кубок страны.

Ранее сообщалось, что экс-тренер Вердера рассматривает вариант продолжения тренерской карьеры в России.

Александр Головко возглавлял сборную Украины U-21, из которой был недавно уволен. Он не выполнил поставленной перед ним задачи — не вывел молодежную сборную Украины на Евро-2019, так как под его руководством сине-желтые заняли 3-е место в отборе, пропустив вперед сборные Англии и Голландии.