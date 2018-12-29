Экс-тренер сборной U21 близок к ФК Рига

Украинский тренер Александр Головко может стать во главе Риги, сообщает Dynamomania.
Латвийский клуб возглавляет украинский тренер Виктор Скрипник, который покинет клуб зимой. Рижане ищут нового наставника и одним из кандидатов может стать Головко.
Скрипник возглавил Ригу в 2018 году и сумел выиграть с клубом чемпионство и Кубок страны.
Ранее сообщалось, что экс-тренер Вердера рассматривает вариант продолжения тренерской карьеры в России.
Александр Головко возглавлял сборную Украины U-21, из которой был недавно уволен. Он не выполнил поставленной перед ним задачи — не вывел молодежную сборную Украины на Евро-2019, так как под его руководством сине-желтые заняли 3-е место в отборе, пропустив вперед сборные Англии и Голландии.