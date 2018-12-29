Игрок Айнтрахта разбил авто в ДТП: есть пострадавшие

Нападающий Айнтрахта Лука Йович попал в ДТП в Боснии и Герцеговине и существенно повредил автомобиль.
Лука Йович попал в ДТП в Патковаце, который находится в Боснии и Герцеговине, сообщает infobijeljina.com.
Сербский нападающий ехал по трассе Биельина-Зворник примерно в 22:00, и его Мерседес столкнулся с двумя машинами. Сообщается, что один человек пострадал.
Правоохранительные органы Боснии и Герцеговины предоставили только инициалы водителя автомобиля – LJ.
В сезоне 2018/19 серб забил 12 голов в Бундеслиге и возглавляет гонку бомбардиров вместе с нападающим Боруссии Д Пако Алькасером.