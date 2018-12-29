Скачать
Воскресенье, 30.12.2018
Усик - лучший боксер мира по версии The Ring, Ломаченко-старший - лучший тренер
Усик - лучший боксер мира
Ливерпуль - Арсенал: обзор центрального матча 20-го тура АПЛ (Видео)
Ливерпуль - Арсенал: обзор центрального матча 20-го тура АПЛ (Видео)
Рождественская гонка: итоги и результаты украинцев Джимы и Примы
Рождественская гонка: итоги и результаты украинцев Джимы и Примы
Свитолина рассказала о своих кумирах
Свитолина рассказала о своих кумирах

Игрок Айнтрахта разбил авто в ДТП: есть пострадавшие

Игрок Айнтрахта разбил авто в ДТП: есть пострадавшие
23:17 Сб, 29 Декабрь 2018 Телеграф football24.ua

Новости спорта: Форвард соперника Шахтера в Лиге Европы Йович попал в ДТП.

Нападающий Айнтрахта Лука Йович попал в ДТП в Боснии и Герцеговине и существенно повредил автомобиль.

Лука Йович попал в ДТП в Патковаце, который находится в Боснии и Герцеговине, сообщает infobijeljina.com.

Сербский нападающий ехал по трассе Биельина-Зворник примерно в 22:00, и его Мерседес столкнулся с двумя машинами. Сообщается, что один человек пострадал.

Правоохранительные органы Боснии и Герцеговины предоставили только инициалы водителя автомобиля – LJ.

В сезоне 2018/19 серб забил 12 голов в Бундеслиге и возглавляет гонку бомбардиров вместе с нападающим Боруссии Д Пако Алькасером.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ДТП, Шахтер, Айнтрахт, Лука Йович, Босния и Герцоговина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Владимир Кличко рассказал, как начинал с боксом в советское время
02 Рождественская гонка: итоги и результаты украинцев Джимы и Примы
03 Усик объяснил, почему не выражается на украинском и пообещал исправиться
04 Обзор фиаско Тоттенхэма в 20-м туре АПЛ против Вулверхэмптона (Видео)
05 Защитник Барселоны купил клуб ФК Андорра
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь