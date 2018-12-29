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Миколенко хотел бы сыграть на позиции Зинченко в МанСити

Миколенко хотел бы сыграть на позиции Зинченко в МанСити
20:50 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Молодой защитник ДинамВиталий Миколенко не прочь поиграть под руководством Хосепа Гвардиолы.

Защитник Динамо Виталий Миколенко рассказал о своей цели поиграть в английской Премьер-лиге.

"В какой команде я хотел бы поиграть в АПЛ? В Англии много интересных команд, но больше всего меня привлекает Манчестер Сити.

Было бы неплохо туда попасть, а вообще сам чемпионат очень нравится. Всегда интересно смотреть игры АПЛ и наблюдать за командами", – сказал Миколенко для 1927.kiev.ua.

В этом сезоне 19-летний Миколенко провел за Динамо 14 игр во всех турнирах. Защитник забил один гол и отдал результативную передачу.

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ФК Ман Сити, ФК Динамо К, АПЛ, Виталий Миколенко.
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