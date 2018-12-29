Слова Почеттино после сенсационного разгрома от Вулверхэмптона

Новости спорта: Тоттенхэм за в последние 15 минут мачта с Вулверхэмптоном не сумел удержать победу, пропустив трижды на своем стадионе.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино считает, что на результате матча с Вулверхэмптоном (1:3) повлияла декабрьская загруженность его футболистов.

«Это футбол. Иногда его очень сложно объяснить. В первом тайме мы доминировали, имели множество моментов и контролировали игру», — приводит слова аргентинца Sky Sports.

«Во втором тайме начала сказываться усталость из-за количества матчей. Нам не хватало энергии. Нельзя показывать без нее качественный футбол».

«Мы почувствовали себя слишком комфортно из-за того, что они низко садились в защиту. Когда ты не решаешь исход матча, особенно в такой насыщенный период, бывает очень тяжело».

«В Премьер-лиге нелегко играть. Любая команда может тебя обыграть. Мы потеряли концентрацию в последние 20 минут».

До 72-й минуты Шпоры вели в счете благодаря голу Харри Кейна, однако в период 72-87 минут пропустили сразу три гола.

В случае завтрашней победы Манчестер Сити над Саутгемптоном Тоттенхэм потеряет второе место, на которое поднялся по итогам прошлого тура.