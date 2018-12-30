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Динамо во Франции нашло марроканца на позицию форварда

Динамо во Франции нашло марроканца на позицию форварда
01:12 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Киевское Динамо нацелилось на форварда Нима Рашида Алиуи.

Нападающий французского Нима Рашида Алиуи стал приоритетным вариантом для Динамо во время работы на трансферном рынке в январе, информирует Le360 Sport.

Сообщаются, что в Динамо считают, что именно этот форвард будет тем игроком, которого так долго ищет киевский клуб.

Контракт марокканца с Нимом действует до конца этого сезона, поэтому вполне вероятно, что французский клуб захочет продать Рашида уже зимой, чтобы выручить за него хоть какие-то средства.

К слову, ранее "динамовцы" интересовались нападающим Виллем ІІ Франом Солем, но трансфер маловероятен из-за финансовых аппетитов нидерландского клуба.

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ФК Динамо К, Ним, Трансферы Динамо, Рашид Алиуи.
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