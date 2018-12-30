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Сульшер рассказал о трансферный планах Манчестер Юнайтед

Сульшер рассказал о трансферный планах Манчестер Юнайтед
10:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Норвежский специалист считает, что игроки должны подписать новые контракты с клубом.

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер рассказал о переговорах с голкипером Давидом де Хеа и полузащитником Антони Марсьялем о продлении контрактов с клубом. Текущие соглашения игроков истекают летом 2020 года.

"Знаю, что клуб хочет подписать с де Хеа и Марсьялем новые контракты, потому что они являются футболистами топ-класса. Хочу сказать, что когда выступаешь за Манчестер Юнайтед, есть не так много мест, где трава зеленее. Это лучшее место, самый большой в мире клуб.

Надеюсь, я смогу помочь в этой ситуации. Они должны понять, что хотят остаться в клубе. Если играешь за основу Манчестер Юнайтед, считаю, нужно воспользоваться возможностью остаться и стать частью истории", — приводит слова Сульшера Sky Sports.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Уле-Гуннар Сульшер.
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