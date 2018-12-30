Скачать
Воскресенье, 30.12.2018
Усик - лучший боксер мира по версии The Ring, Ломаченко-старший - лучший тренер
Усик - лучший боксер мира
Ливерпуль - Арсенал: обзор центрального матча 20-го тура АПЛ (Видео)
Ливерпуль - Арсенал: обзор центрального матча 20-го тура АПЛ (Видео)
Рождественская гонка: итоги и результаты украинцев Джимы и Примы
Рождественская гонка: итоги и результаты украинцев Джимы и Примы
Свитолина рассказала о своих целях и планах на 2019 год
Свитолина рассказала о своих целях и планах на 2019 год

Футбол. Расписание матчей 30 декабря

Футбол. Расписание матчей 30 декабря
13:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня, 30 декабря, состоится ряд заключительных матчей 20-го тура АПЛ.

Boxing day в Англии в полном разгаре, пока большинство клубов из разных европейских чемпионатом отдыхают АПЛ продолжает радовать футбольных фанатов невероятными баталиями.

Сегодня, 30 декабря состоится еще ряд заключительных матчей 20 тура АПЛ:

14:00 Кристал Пэлас - Челси Футбол 1

 После матча против Ман Сити (2:3) все команды поняли, что подопечные Роя Ходжсона могут преподнести сюрприз в любой момент. В прошлом туре Кристал Пэлас не смогли победить Кардиф (0:0), а Челси обыграл Уотфорд благодаря дублю Азара. Подопечным Сари не в коем случае нельзя недооценивать соперника, за это в Англии могут наказать мгновенно, плюс ко всему матч состоится на домашнем стадионе "Пэлас", где хозяева захотят подарить фанатам еще одном маленькое чудо, получиться ли? Прогноз:  Обе забьют и победа Челси. (1:3).

16:15 Бернли - Вест Хэм Юнайтед

 Матч без явного фаворита, Вест Хэм набрал неплохую форму, одержав 19 очков в последних 10 матчах, при этом демонстрируя зрелищную игру в атаке и надежную в обороне, у Бернли же наступила "черная полоса", проиграли 3 последних матча, пропустив при этом 9 мячей, однако, не стоит списывать со счетов подопечных Шона Дайча. Прогноз: победа Вест Хэма в один мяч или ничья  (1:2)

16:15 Саутгемптон - Ман Сити Футбол 2

 Важнейший матч для команды Пепе Гваздилы, после двух провалов подряд фанаты Сити в ярости, а сам Пеп и футболисты уверяют, что у "горожан" действительно есть проблемы. Несмотря на все проблемы Сити все еще считается одним из главных фаворитов сезона АПЛ, однако, чтобы не слететь с чемпионской гонки сегодня нужно побеждать, учитывая тот факт, что через 4 для матч с Ливерпулем можно предположить, что футболисты Сити захотят набраться уверенности. Саутгемптон - хороший клуб, который совсем недавно обыграл Арсенал, смогут ли повторить тот же трюк и в игре с Ман Сити? Прогноз: Победа Манчестер Сити с форой - 1. (1:3).

18:30 Ман Юнайтед - Борнмут Футбол 2

Ман Юнайтед после отставки Моуриньо, кажется, нашел свою игру. Подопечный Сульшера начали играть в атакующий футбол, по-настоящему раскрылся гроссмейстер команды Поль Погба. Почувствовали уверенность и другие звезды МЮ. Однако, Бормут не стоит считать "Мальчик для битья", "вишни" навяжут борьбу хозяевам Олд Траффорд. Будет ли третья победа Сульшера подряд? Прогноз: Обе забьют и тотал больше 2.5 (2:1).

Напомним, вчера в центральном матче 20-го тура АПЛ Ливерпуль разгромил Арсенал на Энфилде (5:1), а Тоттенхэм неожиданно уступил Вулверхэмптону (1:3).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ливерпуль - Арсенал: обзор центрального матча 20-го тура АПЛ (Видео)
02 Рождественская гонка: итоги и результаты украинцев Джимы и Примы
03 Владимир Кличко рассказал, как начинал с боксом в советское время
04 Усик объяснил, почему не выражается на украинском и пообещал исправиться
05 Украинский специалист отказался возглавить Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь