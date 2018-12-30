Футбол. Расписание матчей 30 декабря

Новости спорта: Сегодня, 30 декабря, состоится ряд заключительных матчей 20-го тура АПЛ.

Boxing day в Англии в полном разгаре, пока большинство клубов из разных европейских чемпионатом отдыхают АПЛ продолжает радовать футбольных фанатов невероятными баталиями.

Сегодня, 30 декабря состоится еще ряд заключительных матчей 20 тура АПЛ:

14:00 Кристал Пэлас - Челси Футбол 1

После матча против Ман Сити (2:3) все команды поняли, что подопечные Роя Ходжсона могут преподнести сюрприз в любой момент. В прошлом туре Кристал Пэлас не смогли победить Кардиф (0:0), а Челси обыграл Уотфорд благодаря дублю Азара. Подопечным Сари не в коем случае нельзя недооценивать соперника, за это в Англии могут наказать мгновенно, плюс ко всему матч состоится на домашнем стадионе "Пэлас", где хозяева захотят подарить фанатам еще одном маленькое чудо, получиться ли? Прогноз: Обе забьют и победа Челси. (1:3).

16:15 Бернли - Вест Хэм Юнайтед

Матч без явного фаворита, Вест Хэм набрал неплохую форму, одержав 19 очков в последних 10 матчах, при этом демонстрируя зрелищную игру в атаке и надежную в обороне, у Бернли же наступила "черная полоса", проиграли 3 последних матча, пропустив при этом 9 мячей, однако, не стоит списывать со счетов подопечных Шона Дайча. Прогноз: победа Вест Хэма в один мяч или ничья (1:2)

16:15 Саутгемптон - Ман Сити Футбол 2

Важнейший матч для команды Пепе Гваздилы, после двух провалов подряд фанаты Сити в ярости, а сам Пеп и футболисты уверяют, что у "горожан" действительно есть проблемы. Несмотря на все проблемы Сити все еще считается одним из главных фаворитов сезона АПЛ, однако, чтобы не слететь с чемпионской гонки сегодня нужно побеждать, учитывая тот факт, что через 4 для матч с Ливерпулем можно предположить, что футболисты Сити захотят набраться уверенности. Саутгемптон - хороший клуб, который совсем недавно обыграл Арсенал, смогут ли повторить тот же трюк и в игре с Ман Сити? Прогноз: Победа Манчестер Сити с форой - 1. (1:3).

18:30 Ман Юнайтед - Борнмут Футбол 2

Ман Юнайтед после отставки Моуриньо, кажется, нашел свою игру. Подопечный Сульшера начали играть в атакующий футбол, по-настоящему раскрылся гроссмейстер команды Поль Погба. Почувствовали уверенность и другие звезды МЮ. Однако, Бормут не стоит считать "Мальчик для битья", "вишни" навяжут борьбу хозяевам Олд Траффорд. Будет ли третья победа Сульшера подряд? Прогноз: Обе забьют и тотал больше 2.5 (2:1).

Напомним, вчера в центральном матче 20-го тура АПЛ Ливерпуль разгромил Арсенал на Энфилде (5:1), а Тоттенхэм неожиданно уступил Вулверхэмптону (1:3).