Назван лучший футбольный тренер года Украины

Новости спорта: Наставник «Александрии» Владимир Шаран опередил Фонсеку и Хацкевича.

Всеукраинское объединение футбольных тренеров подвело итоги 2018-го футбольного года. Лучшим специалистом признали Владимира Шарана, который возглавляет «Александрию». Об этом сообщает сайт ВОФТ.

«Александрия», которую возглавляет Шаран, завершила осеннюю часть чемпионата на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ.

На втором месте расположился тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич - третий.

В пятерке также Юрий Бакалов, который тренирует ФК «Львов», и главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб.

Лучший тренер первой лиги - Руслан Костышин («Колос», Ковалевка). Лучший тренер второй лиги - Андрей Донец («Агробизнес», Волочиск).