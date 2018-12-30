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Назван лучший футбольный тренер года Украины

Назван лучший футбольный тренер года Украины
17:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Наставник «Александрии» Владимир Шаран опередил Фонсеку и Хацкевича.

Всеукраинское объединение футбольных тренеров подвело итоги 2018-го футбольного года. Лучшим специалистом признали Владимира Шарана, который возглавляет «Александрию». Об этом сообщает сайт ВОФТ.

«Александрия», которую возглавляет Шаран, завершила осеннюю часть чемпионата на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ.

На втором месте расположился тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич - третий.

В пятерке также Юрий Бакалов, который тренирует ФК «Львов», и главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб.

Лучший тренер первой лиги - Руслан Костышин («Колос», Ковалевка). Лучший тренер второй лиги - Андрей Донец («Агробизнес», Волочиск).

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ФК Александрия, УПЛ, Владимир Шаран, Новости футбола.
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