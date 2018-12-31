У Сульшера случился первый конфликт со звездой Манчестер Юнайтед

Новости спорта: Французский форвард Антони Мартиаль пропустил тренировку и привел в бешенство главного тренера

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль пропустил тренировку после поездки на Рождество к семье в Париж, сообщает The Sun. 23-летний французский футболист привел в бешенство главного тренера английской команды Уле-Гуннара Сульшера. Напомним, что форвард "МЮ" – лидер чемпионата Англии по количеству затраченных минут на один гол.

Подобная ситуация уже происходила с французом. Минувшим летом он задержался в отпуске во время предсезонной подготовки. Тогда его поведением был очень недоволен экс-наставник клуба Жозе Моуринью.

Контракт Мартиаля с клубом истекает летом 2020 года. В текущем сезоне 23-летний француз сыграл в 20 матчах за "Манчестер Юнайтед" и забил девять голов. Ранее Сульшер заявил, что хотел бы помочь "МЮ" сохранить талантливого француза в составе. Кстати, ранее сообщалось, что Сульшер будет строить игру "МЮ" вокруг футболиста, которого Моуринью отправил в запас.

В дебютном поединке Сульшера "Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Кардифф" – 5:1. Манкунианцам удалось забить пять голов в одном матче впервые с 2013 года, когда свой прощальный матч во главе команды проводил Фергюсон. Интересно, что в 2014 году Сульшер возглавлял "Кардифф", с которым вылетел в Чемпионшип.