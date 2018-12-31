Зинченко подвел итоги матча против Саутгемптона

Новости спорта: Украинский легионер "Манчестер Сити" – о матче против "Саутгемптона"

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (3:1).

«Плюс 3 очка! Мы сфокусированы на следующей игре! Вперед, «Сити»!» – написал футболист в Instagram.

Напомним, после ошибки украинца Пьер-Эмиль Хёйбьерг забил гол в ворота «Манчестер Сити», но позже Зинченко исправился, отдал результативную передачу на Серхио Агуэро.

Следующий матч «Ман Сити» проведет 3-го января. Соперником команды Пепа Гвардиолы станет «Ливерпуль».