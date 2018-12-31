Милан и Интер нацелились на Година

Новости спорта: Защитник и капитан мадридского "Атлетико" Диего Годин, вероятно, продолжит карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает Calciomercato.com, уругвайский футболист, контракт которого с «матрасниками» истекает уже следующим летом, выразил желание перебраться в Италию. Основными претендентами на Година являются «Милан» и «Интер», желающие воспользоваться возможностью бесплатно заполучить игрока.

Ранее сообщалось об интересе к Годину со стороны другого итальянского клуба – туринского «Ювентуса». Также минувшим летом заполучить 32-летнего защитника пытался «Манчестер Юнайтед», однако игрок отказался от перехода.