Динамо заинтересовалось вратарем сборной Ирана

Киевский клуб интересовался возможностью покупки Бейранванда еще в июле, однако тогда "Персеполис" наотрез отказался вести переговоры из-за наложенного на клуб запрета на регистрацию новых футболистов. Сейчас ситуация изменилась и иранский клуб может вернуться к торгам, информирует Tasnim News Agency.
26-летний Алиреза Бейранванд является игроком национальной сборной Ирана. На чемпионате мира-2018 провел все три поединка, пропустив в них два мяча.
Помимо "Динамо" интерес к голкиперу проявляет турецкий "Ризеспор".