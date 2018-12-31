Динамо заинтересовалось вратарем сборной Ирана

Новости спорта: "Динамо" заинтересовано в подписании голкипера иранского клуба "Персеполис" Алирезы Бейранванда.

Киевский клуб интересовался возможностью покупки Бейранванда еще в июле, однако тогда "Персеполис" наотрез отказался вести переговоры из-за наложенного на клуб запрета на регистрацию новых футболистов. Сейчас ситуация изменилась и иранский клуб может вернуться к торгам, информирует Tasnim News Agency.

26-летний Алиреза Бейранванд является игроком национальной сборной Ирана. На чемпионате мира-2018 провел все три поединка, пропустив в них два мяча.

Помимо "Динамо" интерес к голкиперу проявляет турецкий "Ризеспор".