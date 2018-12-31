Коваленко назвал лучшего игрока 2018 года

Новости спорта: Гол Виктора Коваленко был признан лучшим в 2018 году в «Шахтере»

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко поблагодарил болельщиков за то, что его гол в ворота «Динамо» был признан лучшим голом «Шахтера» в 2018 году:

«Хочу сказать большое спасибо всем, кто голосовал и болел за меня. Очень приятно чувствовать поддержку болельщиков. Пересматривая видео, еще раз пережил те незабываемые эмоции. Это был важный мяч как для меня, так и для команды. Рад, что гол получился еще и красивым.

– Кто достоин звания «Лучший футболист – 2018»?

– Думаю, Тайсон. Он наш капитан, был лидером на поле во всех матчах без исключения, также забивал очень важные мячи».