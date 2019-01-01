Милан принял решение по Гаттузо

Новости спорта: "Милан" не собирается увольнять Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера.

После матча 19-го тура серии А против СПАЛ Леонардо, Паоло Мальдини, Иван Газидис и другие руководители клуба провели встречу и обсудили будущее Гаттузо.

На собрании функционеры выразили полную поддержку 40-летнему тренеру, который продолжит работу с "россонери" во второй половине сезоне.

"Милан" завершил первый круг итальянского чемпионата на пятом месте в турнирной таблице – отставание от четвертой позиции, которая дает право выступать в Лиге чемпионов, составляет одно очко.

В Лиге Европы команда Гаттузо вылетела на групповой стадии.