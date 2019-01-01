Три украинца попали в число самых талантливых футболистов-2019

Новости спорта: Названы 50 молодых игроков, которые уже к концу этого года могут обрести статус звезд европейского футбола.

Официальный сайт УЕФА представил топ-50 самых многообещающих молодых игроков (U-21) и среди них оказались и украинские футболисты.

Андрей Лунин (Украина, 19 лет - Леганес)

Взятый в аренду у Реала вратарь обладает отличной реакцией. Осенью сыграл три подряд сухих матча за клуб и сборную.

Виталий Миколенко (Украина, 19 лет - Динамо Киев)

Левый защитник вытеснил из стартового состава киевлян игрока сборной Хорватии Йосипа Пиварича. В ноябре дебютировал в составе взрослой сборной Украины.

Николай Шапаренко (Украина, 20 лет - Динамо Киев)

Молодой плеймейкер забил роскошный гол в матче Лиги Европы с Ренном и помог киевлянам занять первое место в группе. Провел в 2018-м четыре матча за национальную сборную.

Также в список попали следующие футболисты:

Амаду Айдара (Мали, 20 лет - Зальцбург)

Итан Ампаду (Уэльс, 18 лет - Челси)

Эмиль Аудеро (Италия, 21 год - Сампдория)

Ильзат Ахметов (Россия, 21 год - ЦСКА Москва)

Николо Барелла (Италия, 21 год - Кальяри)

Сандер Берге (Норвегия, 20 лет - Генк)

Йосип Брекало (Хорватия, 20 лет - Вольфсбург)

Алфонсо Дейвис (Канада, 18 лет - Бавария)

Мерих Демирал (TUR, 20 лет - Аланьяспор)

Мусса Дьяби (Франция, 19 лет - Пари Сен-Жермен)

Арно Груневелд (Нидерланды, 21 год - Брюгге)

Роберт Гумны (Польша, 20 лет - Лех)

Николо Дзаньоло (Италия, 19 лет - Рома)

Винисиус Жуниор (Бразилия, 18 лет - Реал)

Лука Иванушец (Хорватия, 20 лет - Локомотива Загреб)

Лука Йович (Сербия, 21 год - Айнтрахт Франкфурт)

Озан Кабак (Турция, 18 лет - Галатсарай)

Рафа Камашу (Португалия, 18 лет - Ливерпуль)

Альбан Ляфон (Франция, 19 лет - Фиорентина)

Уэстон Маккенни (США, 20 лет - Шальке-04)

Браис Мендес (Испания, 21 год - Сельта)

Никола Миленкович (Сербия, 21 год - Фиорентина)

Эдер Милитао (Бразилия, 20 лет - Порту)

Хуан Миранда (Испания, 18 лет - Барселона)

Никола Моро (Хорватия, 20 лет - Динамо Загреб)

Ариянет Мурич (Косово, 20 лет - Манчестер Сити)

Флориан Мюллер (Германия, 21 год - Майнц-05)

Рейсс Нелсон (Англия, 18 лет - Хоффенхайм)

Стенли Нсоки (Франция, 19 лет - Пари Сен-Жермен)

Дани Ольмо (Испания, 20 лет - Динамо Загреб)

Рикард Пуч (Испания, 19 лет - Барселона)

Йонуц Раду (Румыния, 21 год - Дженоа)

Хавьер Санчес (Испания, 21 год - Реал)

Джейдон Санчо (Англия, 18 лет - Боруссия Дортмунд)

Исмаила Сарр (Сенегал, 20 лет - Ренн)

Унай Симон (Испания, 21 год - Атлетик)

Оливер Скипп (Англия, 18 лет - Тоттенхэм)

Эмил Смит-Роу (Англия, 18 лет - Арсенал)

Мартен Террье (Франция, 21 год - Лион)

Дайо Упамекано (Франция, 20 лет - Лейпциг)

Жоау Фелиш (Португалия, 19 лет - Бенфика)

Жедсон Фернандеш (Португалия, 19 лет - Бенфика)

Кай Хаверц (Германия, 19 лет - Байер)

Янис Хаджи (Румыния, 20 лет - Вииторул)

Каллум Хадсон-Одои (Англия, 18 лет - Челси)

Ашраф Хакими (Марокко, 20 лет - Боруссия Дортмунд)

Георгий Чакветадзе (Грузия, 19 - Гент)

Федор Чалов (Россия, 20 лет - ЦСКА Москва)

Саму Чуквезе (Нигерия, 19 лет - Вильяреал)