Три украинца попали в число самых талантливых футболистов-2019

Официальный сайт УЕФА представил топ-50 самых многообещающих молодых игроков (U-21) и среди них оказались и украинские футболисты.
Андрей Лунин (Украина, 19 лет - Леганес)
Взятый в аренду у Реала вратарь обладает отличной реакцией. Осенью сыграл три подряд сухих матча за клуб и сборную.
Виталий Миколенко (Украина, 19 лет - Динамо Киев)
Левый защитник вытеснил из стартового состава киевлян игрока сборной Хорватии Йосипа Пиварича. В ноябре дебютировал в составе взрослой сборной Украины.
Николай Шапаренко (Украина, 20 лет - Динамо Киев)
Молодой плеймейкер забил роскошный гол в матче Лиги Европы с Ренном и помог киевлянам занять первое место в группе. Провел в 2018-м четыре матча за национальную сборную.
Также в список попали следующие футболисты:
Амаду Айдара (Мали, 20 лет - Зальцбург)
Итан Ампаду (Уэльс, 18 лет - Челси)
Эмиль Аудеро (Италия, 21 год - Сампдория)
Ильзат Ахметов (Россия, 21 год - ЦСКА Москва)
Николо Барелла (Италия, 21 год - Кальяри)
Сандер Берге (Норвегия, 20 лет - Генк)
Йосип Брекало (Хорватия, 20 лет - Вольфсбург)
Алфонсо Дейвис (Канада, 18 лет - Бавария)
Мерих Демирал (TUR, 20 лет - Аланьяспор)
Мусса Дьяби (Франция, 19 лет - Пари Сен-Жермен)
Арно Груневелд (Нидерланды, 21 год - Брюгге)
Роберт Гумны (Польша, 20 лет - Лех)
Николо Дзаньоло (Италия, 19 лет - Рома)
Винисиус Жуниор (Бразилия, 18 лет - Реал)
Лука Иванушец (Хорватия, 20 лет - Локомотива Загреб)
Лука Йович (Сербия, 21 год - Айнтрахт Франкфурт)
Озан Кабак (Турция, 18 лет - Галатсарай)
Рафа Камашу (Португалия, 18 лет - Ливерпуль)
Альбан Ляфон (Франция, 19 лет - Фиорентина)
Уэстон Маккенни (США, 20 лет - Шальке-04)
Браис Мендес (Испания, 21 год - Сельта)
Никола Миленкович (Сербия, 21 год - Фиорентина)
Эдер Милитао (Бразилия, 20 лет - Порту)
Хуан Миранда (Испания, 18 лет - Барселона)
Никола Моро (Хорватия, 20 лет - Динамо Загреб)
Ариянет Мурич (Косово, 20 лет - Манчестер Сити)
Флориан Мюллер (Германия, 21 год - Майнц-05)
Рейсс Нелсон (Англия, 18 лет - Хоффенхайм)
Стенли Нсоки (Франция, 19 лет - Пари Сен-Жермен)
Дани Ольмо (Испания, 20 лет - Динамо Загреб)
Рикард Пуч (Испания, 19 лет - Барселона)
Йонуц Раду (Румыния, 21 год - Дженоа)
Хавьер Санчес (Испания, 21 год - Реал)
Джейдон Санчо (Англия, 18 лет - Боруссия Дортмунд)
Исмаила Сарр (Сенегал, 20 лет - Ренн)
Унай Симон (Испания, 21 год - Атлетик)
Оливер Скипп (Англия, 18 лет - Тоттенхэм)
Эмил Смит-Роу (Англия, 18 лет - Арсенал)
Мартен Террье (Франция, 21 год - Лион)
Дайо Упамекано (Франция, 20 лет - Лейпциг)
Жоау Фелиш (Португалия, 19 лет - Бенфика)
Жедсон Фернандеш (Португалия, 19 лет - Бенфика)
Кай Хаверц (Германия, 19 лет - Байер)
Янис Хаджи (Румыния, 20 лет - Вииторул)
Каллум Хадсон-Одои (Англия, 18 лет - Челси)
Ашраф Хакими (Марокко, 20 лет - Боруссия Дортмунд)
Георгий Чакветадзе (Грузия, 19 - Гент)
Федор Чалов (Россия, 20 лет - ЦСКА Москва)
Саму Чуквезе (Нигерия, 19 лет - Вильяреал)