Финт форварда «Ворсклы» Владислава Кулача попал в подборку лучших в групповом этапе Лиги Европы.

Кулач совершил этот финт (на видео с 0.02 минуты) в матче против «Арсенала» (0:3) в Киеве.

These touches

Who did it best?#UEL pic.twitter.com/ZaIFinln21

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 1 января 2019 г.