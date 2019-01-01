Фред близок к уходу из Манчестер Юнайтед

Турецкий клуб на данный момент занимает предпоследнее место в чемпионате Турции. В связи с этим, Фенербахче рассматривает варианты усиления состава.
По информации турецкого издания Haber, Фенербахче хочет арендовать до конца сезона полузащитника Манчестер Юнайтед Фреда.
Экс–игрок Шахтера перешел в английский клуб летом 2018 года за 60 милионов евро, однако пока что у него не получается закрепиться в стартовом составе команды.
В текущем сезоне Фред провел 14 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.