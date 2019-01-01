Олимпиакос перед матчами с Динамо нашел забивного форварда

Уже в четверг, 3 января, соперник Динамо в Лиге Европы Олимпиакос подпишет нового форварда, сообщает naftemporiki.gr.
По информации издания, именно в этот день в Грецию прилетит аргентинский нападающий аргентинского Униона Франко Сольдано, чтобы пройти медосмотр и подписать личный контракт с Олимпиакосом.
Отмечается, что соглашение будет рассчитано на 4,5 года, а зарплата аргентинца составит 400 тысяч евро в год.
Также греческая пресса сообщает, что Олимпиакос заплатит 750 тысяч евро за 75% прав на форварда (остальные 25% принадлежат самому футболисту), а еще 200 тысяч аргентинцы получат, если Олимпиакос выигрывает чемпионат или обеспечит себе попадание в Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне Сольдано провел за Унион 15 матчей во всех турнирах, забив в них 2 гола.
К слову, летом этого года Сольдано мог оказаться в Динамо, однако от идеи покупки этого нападающего отказался главный тренер киевлян Александр Хацкевич.