Скачать
Вторник, 01.01.2019
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Новогодний рейтинг сильнейших шахматистов мира: украинка Анна Музычук - третья
Новогодний рейтинг сильнейших шахматистов мира: украинка Анна Музычук - третья
Спасения Бойко и Шуста - в лучших сейвах Лиги Европы (Видео)
Спасения Бойко и Шуста - в лучших сейвах Лиги Европы (Видео)
Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA
Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA

Олимпиакос перед матчами с Динамо нашел забивного форварда

Олимпиакос перед матчами с Динамо нашел забивного форварда
21:16 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Нападающий аргентинского Униона Франко Сольдано близок к переходу в Олимпиакос.

Уже в четверг, 3 января, соперник Динамо в Лиге Европы Олимпиакос подпишет нового форварда, сообщает naftemporiki.gr.

По информации издания, именно в этот день в Грецию прилетит аргентинский нападающий аргентинского Униона Франко Сольдано, чтобы пройти медосмотр и подписать личный контракт с Олимпиакосом.

Отмечается, что соглашение будет рассчитано на 4,5 года, а зарплата аргентинца составит 400 тысяч евро в год.

Также греческая пресса сообщает, что Олимпиакос заплатит 750 тысяч евро за 75% прав на форварда (остальные 25% принадлежат самому футболисту), а еще 200 тысяч аргентинцы получат, если Олимпиакос выигрывает чемпионат или обеспечит себе попадание в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Сольдано провел за Унион 15 матчей во всех турнирах, забив в них 2 гола.

К слову, летом этого года Сольдано мог оказаться в Динамо, однако от идеи покупки этого нападающего отказался главный тренер киевлян Александр Хацкевич.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Олимпиакос, Футбол, Новости футбола, Франко Солдано.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мейвезер победил Насукаву за две минуты
02 Мейвезер – Насукава: полное видео боя
03 Мейвезер – Насукава: видео нокаута
04 Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA
05 Макгрегор отреагировал на бой Мейвезера с Насукавой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь