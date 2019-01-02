Самый результативный украинский футболист первой половины сезона

Новости спорта: Руслан Малиновский стал самым результативным украинским футболистом первой половины сезона-2018/2019.

Футбольный хавбек бельгийского "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский стал самым результативным украинским игроком по итогам завершившемся в 2018 году половины текущего сезона.

У 25-летнего футболиста уже 20 голов (за "Генк" и сборную Украины), а также 10 результативных пасов, сообщает XSport.

"30 результативных действий за первую половину сезона позволяют Малиновскому лидировать в списке самых результативных. Вторым идет вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков, у которого 11 забитых мячей и 8 ассистов (общий показатель – 19). Третье место между собой делят Александр Караваев из "Зари" (8 голов и 3 ассиста) и львовянин Марьян Швед (7 голов и 4 асссиста)", - отмечается в сообщении.

Напомним, трансферная стоимость Малиновского выросла.