Скачать
Среда, 02.01.2019
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Новогодний рейтинг сильнейших шахматистов мира: украинка Анна Музычук - третья
Новогодний рейтинг сильнейших шахматистов мира: украинка Анна Музычук - третья
Самый результативный украинский футболист первой половины сезона
Самый результативный украинский футболист первой половины сезона
Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA
Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA

Футбол: расписание матчей 2 января

Футбол: расписание матчей 2 января
08:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Представляем расписание всех футбольных матчей, которые состояться в среду, 2 января.

Сегодня в английской Премьер-лиге и португальской Примейре Лиге пройдут матчи 21-го и 15-го туров. Лондонский Челси будет принимать Саутгемптон, Манчестер Юнайтед отправится в гости к Ньюкаслу.

Представляем расписание всех футбольных матчей 2 января.

ФУТБОЛ. РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ 2 января|среда

Чемпионат Англии Премьер-лига 21-й тур

21:45 Борнмут - Уотфорд

21:45 Челси - Саутгемптон

21:45 Хаддерсфилд Таун - Бёрнли

21:45 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас

21:45 Вест Хэм Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион

22:00 Ньюкасл - Ман Юнайтед

Чемпионат Португалии Примейра Лига 15-й тур

18:00 Санта Клара - Тондела

20:00 Насьонал - Витория Г

20:00 Брага - Маритиму

20:00 Боавишта - Витория С

22:15 Портимоненси - Бенфика

22:15 Риу Аве - Морейренсе

Напомним, назван самый результативный украинский футболист первой половины сезона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, АПЛ, Новости футбола, ФК Ман Юнайтед.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Харлан показала упражнение для идеальной фигуры
02 В Англии назвали соперников Джошуа на ближайшие два года
03 Нацукава поблагодарил Мейвезера
04 WADA выступило с заявлением по дедлайну для России
05 Форвард Ворсклы Кулач вошел в историю Лиги Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь