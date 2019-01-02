Сегодня в английской Премьер-лиге и португальской Примейре Лиге пройдут матчи 21-го и 15-го туров. Лондонский Челси будет принимать Саутгемптон, Манчестер Юнайтед отправится в гости к Ньюкаслу.
Представляем расписание всех футбольных матчей 2 января.
ФУТБОЛ. РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ 2 января|среда
Чемпионат Англии Премьер-лига 21-й тур
21:45 Борнмут - Уотфорд
21:45 Челси - Саутгемптон
21:45 Хаддерсфилд Таун - Бёрнли
21:45 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
21:45 Вест Хэм Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион
22:00 Ньюкасл - Ман Юнайтед
Чемпионат Португалии Примейра Лига 15-й тур
18:00 Санта Клара - Тондела
20:00 Насьонал - Витория Г
20:00 Брага - Маритиму
20:00 Боавишта - Витория С
22:15 Портимоненси - Бенфика
22:15 Риу Аве - Морейренсе
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