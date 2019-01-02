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Шевченко рассказал, кому звонит за советом

Шевченко рассказал, кому звонит за советом
09:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Наставник сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что за советом звонит Анчелотти и Мальдини.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, к кому может обратиться за советом.

«Если говорить о лидерах, то я работал с такими великими тренерами, как Лобановский, Моуринью, Анчелотти. Каждый из них был лидером. Мне очень интересна работа Фергюсона, Клоппа, Сарри, Конте. Каждый из них лидер, человек, у которого есть определённый вектор работы, есть харизма. Поэтому они и достигают результата.

Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год

Если говорить о футбольных вещах, то у меня есть замечательные помощники. Тот же Мауро Тассотти, с которым мы работаем и очень давно дружим. Тот же Анчелотти и Паоло Мальдини, с которыми мы тоже давно знакомы. Если мне надо узнать информацию или по-дружески попросить совета, то я всегда звоню этим людям", – цитирует Шевченко Football Hub.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФК Милан, Новости футбола.
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