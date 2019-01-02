Степаненко вспомнил, как под Новый год играл с мужиками с завода

Новости спорта: Игрок «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о былых традициях.

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о том, как ранее проводил свой новогодний отпуск.

«Сейчас в отпуске в футбол не играю, но, помню, раньше, когда приезжал на Новый год в Запорожье, мы с некоторыми футболистами собирались в спортзале, который мы называли «Стройка».

«Под Новый год у нас была традиция играть в футбол с рабочими с завода».

«Так вот иногда такие «зарубы» были, что приходилось прилично получать по ногам. Приходилось играть против суровых мужиков, поэтому такие новогодние матчи очень запомнились», - сказал Степаненко.