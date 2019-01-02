Тьерри Анри зовет Фабреса в Монако

Новости спорта: Испанский полузащитник Челси Сеск Фабрегас близок к переходу в «Монако».

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас близок к тому, чтобы стать футболистом «Монако». Как сообщает L’Équipe, трансфер испанского футболиста может состояться уже на следующей неделе.

Отметим, что французским клубом руководит Тьерри Анри, который ранее выступал вместе с Фабрегасом в «Арсенале». Ранее в СМИ сообщалось, что в число претендентов на Фабрегаса входит «Милан», который готов усилиться полузащитником «Челси» только в том случае, если он перейдёт в клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Фабрегас принял участие в четырёх матчах в чемпионате Англии. Испанский футболист, чей контракт истекает летом нынешнего года, уже с 1 января получил право вести переговоры с другими командами.