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Тьерри Анри зовет Фабреса в Монако

Тьерри Анри зовет Фабреса в Монако
10:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Испанский полузащитник Челси Сеск Фабрегас близок к переходу в «Монако».

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас близок к тому, чтобы стать футболистом «Монако». Как сообщает L’Équipe, трансфер испанского футболиста может состояться уже на следующей неделе.

Отметим, что французским клубом руководит Тьерри Анри, который ранее выступал вместе с Фабрегасом в «Арсенале». Ранее в СМИ сообщалось, что в число претендентов на Фабрегаса входит «Милан», который готов усилиться полузащитником «Челси» только в том случае, если он перейдёт в клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Фабрегас принял участие в четырёх матчах в чемпионате Англии. Испанский футболист, чей контракт истекает летом нынешнего года, уже с 1 января получил право вести переговоры с другими командами.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, Сеск Фабрегас, ФК Монако.
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