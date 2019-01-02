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Стало известно, где продолжит карьеру Худобяк

Стало известно, где продолжит карьеру Худобяк
12:32 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта: 33-летний футболист решил пока не возвращаться в Украину.

Выступавший в прошлом сезоне в Казахстане за "Акжайык" украинский хавбек Игорь Худобяк продолжит карьеру во втором по силе дивизионе Кипра.

33-летний украинец стал футболистом клуба "Этникос" (Ахна), - сообщает кипрский Goal.

"Этникос" из Ахны после 13-ти туров занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера на 2 очка.

В новой команде Худобьяк снова станет партнером Мартина Богатинова, с которым вместе защищали цвета "Карпат".

Ранее сообщалось, что хавбек мог продолжить карьеру в "Прикарпатье".

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ФК Карпаты, Игорь Худобяк, Чемпионат Казахстана, Чемпионат Кипра.
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