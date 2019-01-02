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Диего Коста отметился приемом из "Один дома" (Видео)

Диего Коста отметился приемом из &quot;Один дома&quot; (Видео)
14:16 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Испанский футболист Диего Коста засунул в кастрюлю петарды и разбудил брата.

Натурализованный испанский нападающий мадридского Атлетико Диего Коста в который раз подтвердил свою репутацию хулигана, но уже в повседневной жизни.

В этот раз попал под раздачу брат футболиста.

Напомним, что сейчас Диего Коста находится на восстановлении у себя на родине – Бразилии. Он травмировал левую ногу в середине декабря и теперь пропустит не меньше двух месяцев.

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Сборная Испании, ФК Атлетико М, Диего Коста, Новости футбола.
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