Диего Коста отметился приемом из "Один дома" (Видео)

Натурализованный испанский нападающий мадридского Атлетико Диего Коста в который раз подтвердил свою репутацию хулигана, но уже в повседневной жизни.

В этот раз попал под раздачу брат футболиста.

Напомним, что сейчас Диего Коста находится на восстановлении у себя на родине – Бразилии. Он травмировал левую ногу в середине декабря и теперь пропустит не меньше двух месяцев.

This is how Diego Costa wakes up his own brother



(via @diegocosta) pic.twitter.com/1CghSKBaq3

— Bleacher Report (@BleacherReport) 1 января 2019 г.