У Лунина появится новый конкурент

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15:49 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Испанский клуб намерен приобрести еще одного вратаря.

Испанский «Леганес» намерен купить еще одного вратаря в зимнее трансферное окно.

После ухода Йона Серантеса в команде остался только один вратарь на противостояние в Кубке Испании с мадридским «Реалом». Первый матч «Леганеса» с «Реалом» состоится 9-го января.

19-летний украинский голкипер «Леганеса» Андрей Лунин не имеет права играть против «сливочных» по условию арендного договора.

В текущем сезоне Лунин провел за «Леганес» 4 матча во всех турнирах, где пропустил два мяча, трижды оставив свои ворота «сухими».

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Примера, ФК Реал Мадрид, ФК Леганес, Андрей Лунин.
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