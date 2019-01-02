У Лунина появится новый конкурент

Новости спорта: Испанский клуб намерен приобрести еще одного вратаря.

Испанский «Леганес» намерен купить еще одного вратаря в зимнее трансферное окно.

После ухода Йона Серантеса в команде остался только один вратарь на противостояние в Кубке Испании с мадридским «Реалом». Первый матч «Леганеса» с «Реалом» состоится 9-го января.

19-летний украинский голкипер «Леганеса» Андрей Лунин не имеет права играть против «сливочных» по условию арендного договора.

В текущем сезоне Лунин провел за «Леганес» 4 матча во всех турнирах, где пропустил два мяча, трижды оставив свои ворота «сухими».