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Одноклубник Коноплянки может перейти в Монако

Одноклубник Коноплянки может перейти в Монако
18:05 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Монегаски продолжают вести активную трансферную кампанию.

Бразильский защитник Шальке Налдо может перейти в Монако, сообщает Nicematin.com.

Монегаски намерены серьезно укрепить защиту команды в зимнее трансферное окно и рассматривают одноклубника украинца Евгения Коноплянки как один из главных вариантов.

Защитник с 2005 года выступает в Бундеслиге, где защищал цвета Вердера (2005 — 2012) и Вольфсбурга (2012 — 2016). С 2016 года бразилец является игроком Шальке, с которым имеет контракт до 2020 года.

Ранее сообщалось, что Монако собирается купить защитника Кристал Пэлас.

Также клуб близок к осуществлению перехода Сеска Фабрегаса из Челси.

36-летний Налдо провел во всех турнирах нынешнего сезона за Кобальтовых 13 матчей.

Монако занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 13 очков после 18 матчей.

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Все по теме:

ФК Шальке 04, Футбол, ФК Монако, Новости футбола, Налдо.
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