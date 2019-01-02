Одноклубник Коноплянки может перейти в Монако

Новости спорта: Монегаски продолжают вести активную трансферную кампанию.

Бразильский защитник Шальке Налдо может перейти в Монако, сообщает Nicematin.com.

Монегаски намерены серьезно укрепить защиту команды в зимнее трансферное окно и рассматривают одноклубника украинца Евгения Коноплянки как один из главных вариантов.

Защитник с 2005 года выступает в Бундеслиге, где защищал цвета Вердера (2005 — 2012) и Вольфсбурга (2012 — 2016). С 2016 года бразилец является игроком Шальке, с которым имеет контракт до 2020 года.

Ранее сообщалось, что Монако собирается купить защитника Кристал Пэлас.

Также клуб близок к осуществлению перехода Сеска Фабрегаса из Челси.

36-летний Налдо провел во всех турнирах нынешнего сезона за Кобальтовых 13 матчей.

Монако занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 13 очков после 18 матчей.