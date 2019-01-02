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Коноплянка встретил Новый год в образе арабского шейха

Коноплянка встретил Новый год в образе арабского шейха
22:27 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Оригинальный наряд от украинского полузащитника Шальке.

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка встретил Новый год в образе арабского шейха. Коноплянка опубликовал фото с костюмированной вечеринки, поздравив своих подписчиков в Instagram с новогодними праздниками.

"Друзья, поздравляю вас с новогодними праздниками. Желаю вам отличного настроения, ярких событий и неиссякаемых резервов сил для достижения ваших желаний и целей в новом 2019-м году", – написал Коноплянка.

 
 
 
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Friends, I congratulate you on the New Year holidays. I wish you a great mood, bright events and inexhaustible reserves of strength to achieve your desires and goals in the New 2019 year

Публикация от Yevhen Konoplyanka (@konoplyanka.official)

Игроку мюнхенской Баварии Рафинье пришлось извинятся после того, как он нарядился на Хэллоуин в национальный арабский костюм.

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Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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