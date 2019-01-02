Новости спорта: Оригинальный наряд от украинского полузащитника Шальке.

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка встретил Новый год в образе арабского шейха. Коноплянка опубликовал фото с костюмированной вечеринки, поздравив своих подписчиков в Instagram с новогодними праздниками.

"Друзья, поздравляю вас с новогодними праздниками. Желаю вам отличного настроения, ярких событий и неиссякаемых резервов сил для достижения ваших желаний и целей в новом 2019-м году", – написал Коноплянка.

Игроку мюнхенской Баварии Рафинье пришлось извинятся после того, как он нарядился на Хэллоуин в национальный арабский костюм.