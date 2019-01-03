Хачериди вернулся к тренировкам в ПАОКе

Новости спорта: Экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди вернулся в расположения своей команды в Греции.

Экс-защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди, выступающий в греческом ПАОКе, вернулся к тренировкам в составе команды после рождественского мини-отпуска, который он провел в Киеве.

Ранее СМИ сватали Евгения в украинские топ-клубы, а также в азербайджанский «Карабах». Кроме того, сообщалось, что ПАОК не намерен удерживать Хачериди и с радостью разгрузит за его счет зарплатную ведомость.

Ближайший поединок у команды Хачериди уже 8-го января — в Кубке страны против «Панахаики». Аматч 15-го тура чемпионата Греции против «ПАС Янины», перенесенный из-за забастовки арбитров, ПАОК проведет 13-го января.