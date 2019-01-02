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Вильярреал устроит Реалу чемпионский коридор перед матчем Примеры

Вильярреал устроит Реалу чемпионский коридор перед матчем Примеры
22:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Вилльярреал считает, что не нужно отходить от традиций.

Вильярреал накануне встречи с Реалом в чемпионате Испании подтвердил, что выставит коридор игрокам мадридского клуба в связи с их победой на клубном чемпионате мира.

Вильярреал выставит почетный коридор, поскольку считает, что это традиция, которая чествует победу на любом официальном соревновании. В 2009 году команда также выставила почетный коридор Барселоне Пепа Гвардиолы, которая перед этим выиграла КЧМ.

В прошлом сезоне Барселона отказалась выставить почетный коридор для Реала после победы мадридцев на клубном чемпионате мира. Каталонцы аргументировали тем, что не считают это необходимым, поскольку не принимали участия в турнире.

Ранее сообщалось, что Реал обошел Барселону по количеству побед на клубном чемпионате мира.

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ФК Реал, Футбол, Ла Лига, Новости футбола, ФК Вилльярреал.
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