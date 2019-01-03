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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 0:2 Видео голов и обзор матча

Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 0:2 Видео голов и обзор матча
08:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Голы Лукаку и Рашфорда принесли Манчестер Юнайтед победу в матче с Ньюкаслом.

В рамках очередного тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед справился с Ньюкаслом, впервые не пропустив при Оле-Гуннаре Солскьяере.

Сам норвежский специалист при этом, стал первым со времен Мета Басби тренером, который выиграл четыре свои первые матчи у руля команды подряд.

«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (18) — на 15-м месте в таблице чемпионата Англии. 

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Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Лукаку, 64, Рашфорд, 80

Ньюкасл: Дубравка — Йедлин, Шер (Муто, 81), Лассельс, Дамметт, Ритчи — Перес (Кенеди, 69), Хэйден, Диаме (Шелви, 53), Атсу — Рондон.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Линделеф, Джонс, Шоу — Эррера, Матич — Мата (Санчес, 63), Погба, Мартиаль (Лукаку, 63) — Рашфорд (Лингард, 87).

Предупреждения: Лассельс — Шоу, Линделеф.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ньюкасл, АПЛ, Новости футбола.
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