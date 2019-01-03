Сульшер: Я не хочу уходить в мае

Новости спорта: Наставник манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над Ньюкаслом.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер признался, что не хочет уходить из клуба по окончании нынешнего сезона.

Под руководством норвежца, который сменил Жозе Моуринью в декабре на посту наставника, манкунианцы одержали уже четыре победы подряд.

«Конечно, я не хочу уходить в мае, в команде замечательные футболисты и прекрасная атмосфера. Я буду делать свою работу до тех пор, пока я здесь и впереди и нас много трудных испытаний. Пока мы играли против команд из нижней части таблицы и были обязаны выигрывать эти матчи.

Сегодня мы показали очень надёжную игру. Мои игроки превосходно сыграли во втором тайме», — цитирует Сульшера The Telegraph.

«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.