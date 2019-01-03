Федецкий: Могу догадываться, кто распространяет слухи о моем уходе

Новости спорта: Капитан Карпат Федецкий сказал, что его контракт с клубом действует до конца сезона.

Лидер "Карпат" Артем Федецкий прокомментировал слухи о том, что он может покинуть клуб.

"Абсолютно, не понимаю, откуда берутся такие "новости", кто распространяет эти слухи. Со мной в клубе никаких подобных разговоров не было. Сейчас у команды отпуск, а мой контракт с Карпатами действует до конца сезона. Никаких планов покидать команду у меня не было. Кому выгодно такое придумывать, я могу только догадываться. Но версии озвучивать не буду", - сказал защитник.

Ранее сообщалось, что вместе с Федецким зимой из "Карпат" может уйти Олег Голодюк.