Как Неймар и Гитлер сражались в текболе (Видео)

Новости спорта: Отпуск бразильского нападающего ПСЖ Неймара проходит очень жарко.

Не успели остыть слухи о новых отношениях футболиста с моделью Мари Таварес, как игрок снова оказался в центре внимания.

В соцсетях стал вирусным ролик с поединком бразильца против Натали Гитлер.

Девушка (фамилия которой несколько отличается от фамилии известного австрийского художника) является профессиональным игроком в футволей и уже хорошо известна благодаря своим роликам, на которых она демонстрирует свою технику.

Ну и фигуру лишний раз она также не против продемонстрировать.

Благо, ей есть, что показывать.