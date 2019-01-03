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Четверг, 03.01.2019
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Как Неймар и Гитлер сражались в текболе (Видео)

Как Неймар и Гитлер сражались в текболе (Видео)
10:14 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Отпуск бразильского нападающего ПСЖ Неймара проходит очень жарко.

Не успели остыть слухи о новых отношениях футболиста с моделью Мари Таварес, как игрок снова оказался в центре внимания.

В соцсетях стал вирусным ролик с поединком бразильца против Натали Гитлер.

Девушка (фамилия которой несколько отличается от фамилии известного австрийского художника) является профессиональным игроком в футволей и уже хорошо известна благодаря своим роликам, на которых она демонстрирует свою технику.

 
 
 
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Aquele um contra um de respeito!. Que dia ! @neymarjr noix

Публикация от Natalia Guitler (@nataliaguitler)

Ну и фигуру лишний раз она также не против продемонстрировать.

 
 
 
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Dia lindo por aqui !. @footvolley_usa . @lesaintbiquinis .

Публикация от Natalia Guitler (@nataliaguitler)

Благо, ей есть, что показывать.

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Все по теме:

Сборная Бразилии, ФК ПСЖ, Неймар, Гитлер, Текбол.
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