Как Неймар и Гитлер сражались в текболе (Видео)

Не успели остыть слухи о новых отношениях футболиста с моделью Мари Таварес, как игрок снова оказался в центре внимания.
В соцсетях стал вирусным ролик с поединком бразильца против Натали Гитлер.
Девушка (фамилия которой несколько отличается от фамилии известного австрийского художника) является профессиональным игроком в футволей и уже хорошо известна благодаря своим роликам, на которых она демонстрирует свою технику.
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Ну и фигуру лишний раз она также не против продемонстрировать.
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Благо, ей есть, что показывать.