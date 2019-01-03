Игрок Динамо: После ЧМ-2018 было падение

Новости спорта: Йосип Пиварич отметил, что первую часть сезона он отыграл не лучшим образом.

Защитник "Динамо" Йосип Пиварич рассказал, почему осеннюю часть 2018 года он провел не лучшим образом.

"Пожалуй это правда, что первую часть сезона я отыграл не лучшим образом. Это касается и клуба и сборной.

Думаю, это связано с эмоциональной частью после ЧМ-2018. Я общался с игроками, который выиграли бронзу на ЧМ-1998, и они также говорили, что после такого результата и эмоций должно быть падение.

Что ж, теперь я должен тренироваться еще усерднее. Все мы люди, так что такой спад мог случиться. Я понимаю, что этой осенью играл не на должном уровне. Надеюсь, что после того, как я проведу отпуск в кругу семьи и близких людей, смогу морально восстановиться и гораздо лучше проведу весеннюю часть сезона", - цитирует Пиварича хорватское издание 24Sata.