Игрок Динамо: После ЧМ-2018 было падение

Защитник "Динамо" Йосип Пиварич рассказал, почему осеннюю часть 2018 года он провел не лучшим образом.
"Пожалуй это правда, что первую часть сезона я отыграл не лучшим образом. Это касается и клуба и сборной.
Думаю, это связано с эмоциональной частью после ЧМ-2018. Я общался с игроками, который выиграли бронзу на ЧМ-1998, и они также говорили, что после такого результата и эмоций должно быть падение.
Что ж, теперь я должен тренироваться еще усерднее. Все мы люди, так что такой спад мог случиться. Я понимаю, что этой осенью играл не на должном уровне. Надеюсь, что после того, как я проведу отпуск в кругу семьи и близких людей, смогу морально восстановиться и гораздо лучше проведу весеннюю часть сезона", - цитирует Пиварича хорватское издание 24Sata.