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Ювентус завершил сделку по Рэмси

Ювентус завершил сделку по Рэмси
12:08 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Валлиец Аарон Рэмси может отправиться в Турин уже в январе.

Сразу два ведущих издания Италии, La Cazzetta dello Sport и Cоrriere dello Sport, сообщают, что Ювентус практически завершил все детали сделки по подписанию Аарона Рэмси.

Сообщается, что уже известны детали контракта игрока. Валлиец будет получать 6.5 миллиона евро за сезон и дополнительные 500 тысяч евро, если он сыграет более 50% игр в сезоне.

Полузащитник должен присоединиться к туринцам в июне, но, по информации Cоrriere dello Sport, боссы Ювентуса хотели бы видеть игрока в команде уже в январе.

Ранее президент Ювентуса подтвердил интерес к футболисту.

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