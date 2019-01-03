Вратарь Кейлор Навас продлил контракт с Реалом

Новости спорта: Кипер Королевского клуба Кейлор Навас останется в Мадриде еще на год.

Костариканский вратарь Реала Кейлор Навас продлил контракт со "сливочными" на год – до лета 2021 года, сообщает Marca.

Источник сообщает, что сделка была заключена еще в декабре. По новому договору Навас будет зарабатывать 5 млн евро за сезон.

Новый контракт Наваса означает, что костариканец не собирается оставлять клуб в это трансферное окно. Несмотря на то, что с момента, когда Реал возглавил Солари, Кейлор без шансов стал вторыми кипером команды, вратарь и его семья прекрасно себя чувствуют в клубе и в Мадриде.