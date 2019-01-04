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Манчестер Сити нанес Ливерпулю первое поражение в текущем сезоне АПЛ

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Манчестер Сити нанес Ливерпулю первое поражение в текущем сезоне АПЛ
00:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: 3 января в матче 21-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Ливерпуль".

Встреча проходила на стадионе "Этихад" и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Хозяева вышли вперёд в счёте на 40-й минуте благодаря точному удару аргентинского нападающего Серхио Агуэро. Мерсисайдцы сравняли счёт на 64-й минуте, когда отличился бразильский форвард Роберто Фирмино. На 72-й минуте "Ман Сити" удалось забить второй мяч. Гол записал на свой счёт немецкий полузащитник Лерой Зане.

Таким образом, "Ливерпуль" впервые проиграл в этом сезоне АПЛ, прервав серию из 20 матчей без поражений (17 побед, 3 ничьи).

"Ливерпуль" (54 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги, "Манчестер Сити" (50) – на второй строчке.

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