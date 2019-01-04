Тренер Леганеса о Лунине: Мы вкладываем в него деньги и много работы

Новости спорта: Главный тренер «Леганеса» убежден, что Лунин прогрессирует в его команде.

Главный тренер клуба испанской Ла Лиги «Леганес» Маурисио Пеллегрино выразил желание сохранить украинского вратаря Андрея Лунина в зимнее трансферное окно. Об этом он рассказал Mundo Deportivo.

«Я бы хотел, чтобы он остался в команде. Думаю, у нас есть два хороших вратаря, но эта позиция все равно нуждается в усилении.

Лунин счастлив в «Леганесе», он тут взрослеет. Мы вкладываем в него деньги и много работы, чтобы он ближе познакомился с чемпионатом, языком, полями, стилями. Это все шаги вперед в его карьере, «Леганес» очень помогает ему в этом», - сказал Пеллегрино.

Ранее сообщалось, что после того, как команду покинул голкипер Йон Серантес, «Леганес» намерена до 9 января подписать нового вратаря. Сейчас в «Леганес» два голкипера - Иван Куэльяр и Андрей Лунин.

Напомним, Лунин сыграл за «Леганес» 4 матча в этом сезоне.